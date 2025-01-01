Vrouw (73) overlijdt nadat ze in vijver sukkelt na avondje uit

Het ongeval gebeurde rond 23 uur. Een koppel had net een etentje achter de rug bij vrienden en was op weg naar hun wagen toen het misliep. Volgens de eerste vaststellingen verloor de vrouw haar evenwicht op een klein bruggetje van een vijver dat zij moesten oversteken. Ze gleed uit en kwam in de vijver terecht. Haar partner sprong haar meteen achterna in een poging haar te redden.

De politie was eerst ter plaatse gevolgd door brandweer, de MUG-dienst en ziekenwagen. De toegesnelde agenten konden de vrouw al uit het water halen, maar ondanks reanimatiepogingen overleed ze uiteindelijk ter plekke. Haar partner raakte niet gewond.

Dergelijke ongevallen worden standaard als ‘verdacht overlijden’ behandeld. Het parket Halle-Vilvoorde werd dan ook verwittigd, het labo kwam ter plaatse en er werd een wetsgeneesheer aangesteld.