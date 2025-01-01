Kunstschaatsclub Heuvelkouter Liedekerke pakt drie medailles op het BK: “Zita, Nanou en June trainen hard, ze zijn niet thuis te houden”

De gouden medaille van de 9-jarige Zita maakt veel indruk in de kunstschaatswereld. “Dat is wel uitzonderlijk, in de categorie onder 14 jaar als negenjarige goud pakken, dat is een straffe prestatie. Sommige tegenstanders zijn 4 jaar ouder…”, aldus coach Lisa Van Genck. “Het was niet makkelijk. Er waren veel goeie andere deelnemers die ook op het podium hadden kunnen staan”, zegt Zita. "Ik had mijn zilveren medaille helemaal niet verwacht", vult Nanou aan en ook June is nog altijd onder de indruk: “Ik had veel zenuwen en ik had niet gedacht dat ik in mijn categorie derde zou worden".

Naar het geheim achter het succes is het niet lang zoeken: “Ze zijn goed in keihard trainen. Ze komen bijna elke dag, het is moeilijk om hen thuis te houden. Dat is het belangrijkste en daardoor hebben ze ook die prestaties kunnen leveren", zegt Lisa.

Of de dames de grote schaatsen van Loena Hendrickx en Nina Pinzarrone ooit zullen vullen, da's moeilijk te voorspellen. "Ze zijn nog jong en de vraag is hoe hun lichaam zal reageren de volgende jaren. Maar ik droom met hen mee van podiumplaatsen op grote wedstrijden”, zegt coach Lisa nog.