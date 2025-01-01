Koen Wauters eindigt net naast het podium in Tunesië: "Klaar voor de Africa Eco Race"

Koen Wauters en Tom De Leeuw waren goed aan de rally begonnen tot ze op zondag twee keer lek reden en vier keer vast kwamen te zitten. Een podium behoorde tot de voorlaatste rit nog tot de mogelijkheden maar uiteindelijk eindigde het duo als vierde wagen en tiende algemeen.

Met het oog op de Africa Eco Race was deze Fenix Rally een zeer nuttige en aangename wedstrijd, vindt Wauters. “Bij aanvang van de wedstrijd zei de organisator dat wie deze rallyraid tot een goed einde zou brengen klaar is om wedstrijden als de Africa Eco Race en zelfs de Dakar aan te kunnen. Ik moet hem daarin in bijtreden”, zegt Koen Wauters. “Het was een zware wedstrijd waarin we heel wat geleerd hebben over de wagen. We kennen de zwakke punten en die worden de komende weken aangepakt. Ook op vlak van navigatie was het best pittig. Maar Tom heeft uitstekend genavigeerd. Op het vlak van pilotage ben ik ook tevreden over mezelf, al had die afslag gisteren misschien toch iets beter gekund”, glimlacht Koen Wauters.