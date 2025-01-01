Koen Wauters eindigt net naast het podium in Tunesië: "Klaar voor de Africa Eco Race"
Koen Wauters en Tom De Leeuw van Feryn Dakar Sport eindigen tweede in de laatste rit van de Fenix Rally. In de eindstand valt het duo net naast het podium in het wagenklassement. De Italiaan Agostino Rizzardi van Century gaat met de oppergaai lopen. Vincent Thijs en Arjan van Riel eindigen tweede.
Koen Wauters en Tom De Leeuw waren goed aan de rally begonnen tot ze op zondag twee keer lek reden en vier keer vast kwamen te zitten. Een podium behoorde tot de voorlaatste rit nog tot de mogelijkheden maar uiteindelijk eindigde het duo als vierde wagen en tiende algemeen.
Met het oog op de Africa Eco Race was deze Fenix Rally een zeer nuttige en aangename wedstrijd, vindt Wauters. “Bij aanvang van de wedstrijd zei de organisator dat wie deze rallyraid tot een goed einde zou brengen klaar is om wedstrijden als de Africa Eco Race en zelfs de Dakar aan te kunnen. Ik moet hem daarin in bijtreden”, zegt Koen Wauters. “Het was een zware wedstrijd waarin we heel wat geleerd hebben over de wagen. We kennen de zwakke punten en die worden de komende weken aangepakt. Ook op vlak van navigatie was het best pittig. Maar Tom heeft uitstekend genavigeerd. Op het vlak van pilotage ben ik ook tevreden over mezelf, al had die afslag gisteren misschien toch iets beter gekund”, glimlacht Koen Wauters.
In tegenstelling tot andere rally's was de slotrit van de Fenix Rally meer dan een ererondje. “Het waren inderdaad slechts zo’n 80 kilometer maar het was uitkijken. Bij het begin van de rally had het zwaar geregend. Vandaag werd duidelijk wat die regen had aangericht", zegt Wauters. "De eerste 26 kilometer was er nauwelijks doorkomen aan. Delen van de weg waren weggespoeld, het parcours was zeer cassant en er was nauwelijks ruimte voor één wagen."
Uiteindelijk eindigt het duo als vierde. "De etappe op zondag was doorslaggevend met onder andere twee lekke banden. Het lichaam incasseerde ook enkele flinke tikken waarvan ik tot op vandaag de gevolgen nog voel. Als je alles bijeenneemt zijn we tevreden met die vierde plaats. Het team heeft goed gewerkt, we hebben ons geamuseerd en zijn klaar voor de Africa Eco Race”, besluit Koen Wauters