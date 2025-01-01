Chaotische eerste dagen voor Feryn Dakar Sport: "Alles een beetje terug in de vingers krijgen"

Eerste etappe

De Belg Vincent Thijs en zijn Nederlandse copiloot Arjan Van Tiel hebben gisteren de openingsetappe gewonnen. In het kielzog van het winnende duo reden Koen Wauters en Tom de Leeuw van Feryn Dakar Sport uit Kapelle-op-den-Bos. Het duo uit onze regio reed 39 seconden na de winnende tijd over de streep.

Voor Wauters was het opnieuw wennen. “Het was al van april geleden dat ik nog eens met de wagen gereden had. Uiteraard kan ik nog altijd aan een stuur draaien, maar je moet toch weten hoe de wagen in bepaalde omstandigheden reageert", zegt Wauters op de website van Feryn Dakar Sport. "Je moet alles een beetje terug in de vingers krijgen om er nadien weer voluit tegen aan te gaan." Het duo ondervond heel wat moelijkheden. "We hebben straftijd gekregen voor een gemist waypoint", zegt Wauters. "Maar eigenlijk hebben we dat niet gemist, we konden het gewoon niet valideren. En dus hebben we een klacht ingediend. En zo zijn er nog wel wat dingen die vandaag niet of niet naar behoren werken. De sentinel werkte dan weer wel en dan weer niet."

Het was heel wat draaien en keren in het stof, daarom was doorrijden niet aan de orde. “De laatste 25 km van de etappe is er koppeling van het stuurhuis losgekomen waardoor ik niet alleen het einde van de etappe maar ook nog eens de daaropvolgende verbinding van 250 km heb afgewerkt zonder servo. Ik voel het in mijn armen”, zei Pascal Feryn na afloop. Feryn en zijn partner Kurt Keysers reden als zesde over de streep.

Aan de kant

Ook de tweede etappe loopt niet van een leien dakje voor Feryn Dakar Sport. “Het team heeft vrijdagavond de koppeling die loskwam vervangen maar het probleem deed zich zaterdagvoormiddag opnieuw voor", zegt Pascal Feryn. "We rijden hier met een volledig heropgebouwde en dus eigenlijk een nieuwe wagen. Met deze MF-2 nemen we straks ook deel aan de Africa Eco Race. De wagen is écht zeer zeer goed, maar er is dat ene probleem. Onze mecaniciens gaan nu een hogedrukleiding met bijbehorende koppeling laten maken en dan zou het probleem opgelost moeten zijn. Een probleem is nooit leuk, maar liever dat het hier gebeurt dan in Afrika”, besluit Pascal Feryn.