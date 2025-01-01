YOUCA Action Day zet jongeren dagje aan het werk: "Later iets in de sector doen"

Zowat 15.000 jongeren in Vlaanderen en Brussel ruilen vandaag de schoolbanken in voor de werkvloer tijdens de negentiende YOUCA Action Day. Katinka Decoster ruilt het Lennikse Sint-Godelieve Instituut in voor de spoedafdeling van het AZ Maria in Halle. "Ik denk er misschien wel aan om later spoedarts te worden", zegt Katinka. "Dus vond ik dat een leuke en speciale kans om daar toch vandaag al eens van te proeven. Het heeft me positief verrast, dus ik denk er wel aan om later toch ook iets in deze sector te doen."

Ook Ring krijgt twee YOUCA-studenten over de vloer. Alina Grancea en Sterre Pollet lopen een dagje mee. "Samen met een journalist ben ik naar Steenokkerzeel gegaan. Daar maakten we een reportage over het veertigjarige bestaan van DHL", zegt Alina Grancea, die in Mechelen naar Caputsteen gaat. "Al van kindsbeen af droom ik ervan iets te doen in de journalistiek. Maar ik doe het ook voor het goede doel."

Het dagloon van de 15.000 jongeren gaat namelijk naar het goede doel. Dit jaar gaat de opbrengst integraal naar een aantal jongerenprojecten in België en het Peruaanse Amazonewoud.