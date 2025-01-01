Jogging- en triatlonclub organiseren samen Rondje Grimbergen

Jogging- en triatlonclub organiseren samen Rondje Grimbergen: "Een loop- en fietsevent ver weg van de onlinedruk van Strava"

In Grimbergen bundelden Joggingclub Grimbergen en triatlonclub Tribe gisteren de krachten. Ze organiseerden 'Rondje Grimbergen', een loop- en fietsevent van 20 km zonder prestatiedruk. Doel was om in teams te sporten waarbij fietsers en lopers elkaar afwisselen. Volop genieten, van elkaar en de omgeving, daar ging het om.

Met de fiets of al lopend vertrekken 130 deelnemers voor de 12e editie van Rondje Grimbergen. “De nadruk ligt op gezond bewegen en niet op presteren. De lopers en fietsers maken een team en daar leggen ze de 20 kilometer mee af”, legt Marijke Theunis uit, zij is voorzitter van Joggingclub Grimbergen.

In tijden waarin alles sneller en sterker moet, focust Rondje Grimbergen op plezier. “Op Strava en sociale media overstelpen ze je met topprestaties en toptijden. Hier worden geen tijden opgenomen, dat vinden we belangrijk. Het gaat om samen lopen, samen sporten en samen een doel bereiken. Zo kunnen de deelnemers ook meer van de omgeving genieten”, zegt Laurien Roosens.

