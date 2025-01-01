Oppositie over verhoogde belastingen in Grimbergen: “Gemeentelijke financiën al jaren problematisch”

Grimbergen zit met een ongezond groot gat in de begroting. Boosdoeners volgens burgemeester Bart Laeremans: indexaties, miljoenen euro's extra pensioenkosten, een stijgende brandweerbijdrage en geplande uitgaven. “We zaten met een tekort dat de komende jaren alleen maar groter zou worden. We hebben zelfs geld moeten lenen om het personeel te kunnen blijven betalen. De situatie was ernstig, daardoor konden we niet anders dan naar inkomsten zoeken. Dat doen we door de gemeentelijke belastingen te verhogen”, zegt Laeremans.

Voor de grootste oppositiepartij in Grimbergen, Groen+Vooruit, is het al langer duidelijk dat de gemeente zich in een penibele situatie bevindt. “We zeggen al zo’n zes jaar dat de financiën van de gemeente heel problematisch zijn”, zegt gemeenteraadslid Eddie Boelens. “We vragen al langer om maatregelen, maar die bleven uit. Daardoor moeten ze nu echt aan de noodrem trekken. Er is kostbare tijd verloren, wat nu leidt tot een grote belastingverhoging en draconische besparingsmatregelen.”