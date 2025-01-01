Oppositie over verhoogde belastingen in Grimbergen: “Gemeentelijke financiën al jaren problematisch”
Grimbergen haalt de komende jaren serieus de broeksriem aan om de financiën op orde te krijgen. Een boodschap die niet als een verrassing komt voor de oppositie. “De financiën van de gemeente zijn al jaren heel problematisch”, klinkt het bij Eddie Boelens (Groen+Vooruit).
Grimbergen zit met een ongezond groot gat in de begroting. Boosdoeners volgens burgemeester Bart Laeremans: indexaties, miljoenen euro's extra pensioenkosten, een stijgende brandweerbijdrage en geplande uitgaven. “We zaten met een tekort dat de komende jaren alleen maar groter zou worden. We hebben zelfs geld moeten lenen om het personeel te kunnen blijven betalen. De situatie was ernstig, daardoor konden we niet anders dan naar inkomsten zoeken. Dat doen we door de gemeentelijke belastingen te verhogen”, zegt Laeremans.
Voor de grootste oppositiepartij in Grimbergen, Groen+Vooruit, is het al langer duidelijk dat de gemeente zich in een penibele situatie bevindt. “We zeggen al zo’n zes jaar dat de financiën van de gemeente heel problematisch zijn”, zegt gemeenteraadslid Eddie Boelens. “We vragen al langer om maatregelen, maar die bleven uit. Daardoor moeten ze nu echt aan de noodrem trekken. Er is kostbare tijd verloren, wat nu leidt tot een grote belastingverhoging en draconische besparingsmatregelen.”
Volgens Boelens zijn er de voorbije jaren nog meer fouten gemaakt. “Steeds wijzigende beslissingen zijn mee de oorzaak van de erbarmelijke financiële situatie. Het schrappen van projecten die reeds opgestart waren, kostten de gemeente sinds 2019 handenvol geld. Het gaat om miljoenen euro’s. De zorgwekkende situatie is niet enkel het gevolg van corona of de inflatie omwille van de oorlog in Oekraïne zoals het schepencollege wil doen geloven.”
Er wordt nog veel meer gesnoeid: personeel dat op pensioen gaat wordt niet vervangen, verschillende gebouwen zoals het jeugdontmoetingscentrum De Witte Villa gaan onder de hamer en Grimbergen wil woonzorgcentrum Ter Biest niet meer uitbaten. “Voor woonzorgcentrum Ter Borre, waar assistentiewoningen en een dienstencentrum is, horen we van de bewoners dat de sluiting al aangekondigd is. In 2028 zouden de deuren sluiten", zegt Laurent Vanbist van oppositiepartij Open VLD.
Grimbergen bevestigt dat de sluiting van Ter Borre onderzocht wordt omdat het geen kerntaak meer is van de gemeente. “Dat is om van je stoel te vallen”, zegt Eddie Boelens. “Ook het afstoten van de gemeentescholen aan een onderwijskoepel is een idee dat we niet zagen aankomen.”