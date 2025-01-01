Fusieclub Volano Noordrand wil badminton boosten: "Nog meer en harder trainen"

Een pluimpje op de hoed van de respectievelijke clubs want de fusie tussen de badmintonclubs van Grimbergen en Wolvertem is een schot in de roos. "Ik vind het heel positief, vooral omdat we nu in drie sporthallen kunnen spelen", zegt Tristan, jeugdspeler van BC Volano Noordrand. "Vooral ook dat we nu met meer trainers zijn en dus nog veel harder en meer kunnen trainen.”

Daniel De Raijmaker, voorzitter van de nieuwe club, legt uit dat de fusie nogal wat voeten in de aarde had. "Dat is inderdaad een hele organisatie", zegt De Raijmaker. "Het betekent samenwerken met twee gemeentebesturen, wat het ook niet altijd evident maakt." De club heeft nu toegang tot drie sporthallen. Iedere sporthal heeft zijn specialisatie. "In de sporthal in Strombeek wordt het merendeel van de jeugdtrainingen gegeven. In de sporthal van Wolvertem gaan de meeste competitiewedstrijden door en we hebben extra trainingen voor de betere jeugd in de sporthal van Meise", zegt De Raijmaker. Daarnaast zijn er nog schaalvoordelen. Zo kon de club onlangs een nieuw, peperduur shuttlekanon aanschaffen.

De belangrijkste doelstelling van de fusieclub is de jeugd warm maken voor de sport. Jeugdtrainer Vincent zet met mee zijn schouders onder het project. “Ik vind het vooral belangrijk om plezier mee te geven aan de kinderen," zegt Vincent, "maar ik probeer ook zo goed mogelijk om ze technisch te laten vorderen, zodat ze later een goede toekomst hebben."