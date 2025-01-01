Buurtbewoners Vastiau-Godeau bezorgd om komst padel- en pickleballvelden: "Vrezen overlast"

Begin deze maand raakte bekend dat de gemeente Sint-Genesius-Rode de vroegere domeinen van Vastiau-Godeau een tijdelijke invulling van 5 jaar wil geven. Na het faillissement van de meubelzaak kocht Rode de gebouwen. In afwachting van een definitieve herbestemming, gaat de gemeente nu in zee met een sportclub die in één van de loodsen padel- en pickleballterreinen wil uitbaten.

Buurtbewoners stellen zich vragen bij het project en dienden een bezwaarschrift in. “Het dossier is onvolledig en overtuigt niet. Gedetailleerde plannen ontbreken,” klinkt het daarin. Ze verwijzen naar een ongunstig advies van de brandweer wegens onvolledige informatie en naar de risico’s op geluidsoverlast. “Padel staat bekend om impulsief impactgeluid (ballen tegen rackets/wanden) en luide aanmoedigingen of roepende spelers. Zelfs indoor kunnen deze geluiden storend zijn voor de buurt, zeker als deuren/poorten openstaan. (…) Gezien de geluidsgevoeligheid van padel, had een professionele geluidsstudie moeten aantonen welke isolatie en geluidsabsorberende maatregelen nodig zijn om aan de VLAREM-geluidsnormen te voldoen,” schrijven ze in het bezwaarschrift.

De Rodenaars vragen de gemeente rekening te houden met hun opmerkingen en ook de openingsuren, die nu voorzien zijn tot 23 uur, in te korten.

Reactie gemeente

Schepen van Patrimonium Caroline Louveaux bevestigt dat ze een lijst met constructieve aandachtspunten kreeg van de buurtbewoners. Volgens haar bekijkt het gemeentebestuur waar de nodige aanpassingen gebracht kunnen worden, zodat ze in overeenstemming zijn met de vergunningsvoorwaarden en de visie van de buurt. “Wat de brandveiligheid betreft, waren er nog enkele verduidelijkingen nodig. Daarnaast worden ook de voornaamste aandachtspunten van de buurtbewoners geïntegreerd en bijgestuurd,” klinkt het.