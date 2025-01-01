Rode sport binnenkort in Vastiau-Godeauloods: "Heel veel vraag naar padel"

De komende vijf jaar wil de gemeente Sint-Genesius-Rode een loods van het failliete meubelbedrijf Vastiau-Godeau verhuren aan een sportbedrijf Club VG. Zo wil de gemeente een deel van 12,5 miljoen euro die ze voor de site heeft neergeteld recupereren.

Het is nog wachten tot de vergunnningen zijn goedgekeurd, maar Club VG heeft alvast een huurcontract ondervoorbehoud getekend. Binnenkort kunnen Rodenaars naar alle waarschijnlijkheid sporten op de site van het failliete meubelbedrijf Vastiau-Godeau. In de loods wil Club VG acht padelvelden, twee pickleballterreinen en een algemene sportruimte inrichten. Er komt ook een vergaderruimte en een cafetaria.

"Er is heel veel vraag naar padel", zegt schepen van Sport Miguel Delacroix. "We hadden als gemeente het plan om zelf padelvelden te bouwen vorige legislatuur. Aangezien de privemarkt zelf veel padelvelden gebouwd heeft, doen we dat niet maar er is zeer veel vraag."

Met de verhuur hoopt de gemeente een deel van de 12,5 miljoen euro die het voor de site heeft neergeteld te recupereren. "Het is de bedoeling om dit te verhuren tot we met een andere gemeente een nieuw project kunnen ontwikkelen. Zo laten we de gebouwen niet leeg, want dat is nooit goed", zegt schepen van Patrimonium Caroline Louveaux. "Ten tweede willen we rentabiliseren wat we als gemeente hebben betaald."

