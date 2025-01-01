Beste Belgische klimmers strijden om eerste Belgian Boulder Cup in Hall9 in Vilvoorde

Nu boulderen een Olympische Sport is, groeit de sport explosief in België. “Deze Cup is cruciaal voor de ontwikkeling van onze nationale klimscene,” legt de Klim en Bergsportfederatie uit. “Het biedt onze atleten een platform om zich te meten met de nationale top en inspireert tegelijkertijd nieuwe generaties klimmers.”

Met gratis toegang voor toeschouwers wil de organisatie klimsport voor iedereen toegankelijk maken. Naast de competitie zijn er activiteiten voor families en beginnende klimmers, wat de Belgian Boulder Cup tot meer maakt dan alleen een sportief evenement.

“We zijn trots dat Vilvoorde deze nationale competitie mag organiseren”, aldus Bram Smeyers van Hall9. “Dit evenement toont dat onze stad een moderne, sportieve uitstraling heeft. Het past perfect in onze missie om klimmen toegankelijk te maken voor iedereen, van gezinnen tot bedrijven.”