Project Brandweerzone Vlaams-Brabant West en PTS Boom genomineerd voor Fireforum Awards

Een bijzondere samenwerking tussen Brandweerzone Vlaams-Brabant West en de leerlingen van het zesde jaar Lassen en Constructie van PTS Boom is genomineerd voor de Fireforum Awards. De Fireforum Awards willen mensen of organisaties bekronen die zich op een of ander vlak in de wereld van de brandveiligheid verdienstelijk hebben gemaakt.

De leerlingen hebben een speciale duikkooi ontworpen en aan elkaar gelast waardoor het duikteam van de brandweer kan oefenen op het bevrijden van slachtoffers die in het water terecht komen. Op 5 juni is de constructie voor het eerst te water gegaan. "Een samenwerking tussen het onderwijs en de brandweer is maatschappelijk relevant", zei woordvoerder van Brandweerzone Vlaams-Brabant West, Wouter Jeanfils, over de samenwerking. "Door hun eindwerk zijn ze nu ook rechtstreeks betrokken bij wat we doen en zelfs bij het redden van mensenlevens."

Op 6 november worden de prijzen uitgedeeld. Het project is genomineerd voor de juryprijs en maakt ook kans op de publieksprijs. Stemmen kan tot 4 november. Meer informatie vind je langs deze link.