Project Brandweerzone Vlaams-Brabant West en PTS Boom genomineerd voor Fireforum Awards

In juni lieten Brandweerzone Vlaams-Brabant West en de leerlingen van PTS Boom hun duikkooi te water. Het project is genomineerd voor de Fireforum Awards 2025.

Een bijzondere samenwerking tussen Brandweerzone Vlaams-Brabant West en de leerlingen van het zesde jaar Lassen en Constructie van PTS Boom is genomineerd voor de Fireforum Awards. De Fireforum Awards willen mensen of organisaties bekronen die zich op een of ander vlak in de wereld van de brandveiligheid verdienstelijk hebben gemaakt.

De leerlingen hebben een speciale duikkooi ontworpen en aan elkaar gelast waardoor het duikteam van de brandweer kan oefenen op het bevrijden van slachtoffers die in het water terecht komen. Op 5 juni is de constructie voor het eerst te water gegaan. "Een samenwerking tussen het onderwijs en de brandweer is maatschappelijk relevant", zei woordvoerder van Brandweerzone Vlaams-Brabant West, Wouter Jeanfils, over de samenwerking. "Door hun eindwerk zijn ze nu ook rechtstreeks betrokken bij wat we doen en zelfs bij het redden van mensenlevens."

Op 6 november worden de prijzen uitgedeeld. Het project is genomineerd voor de juryprijs en maakt ook kans op de publieksprijs. Stemmen kan tot 4 november. Meer informatie vind je langs deze link.

Meest bekeken

Mobiliteit
Justitie

Gezin uit Sint-Pieters-Leeuw pleegt grootschalige fraude bij rijexamens: "Honderdduizenden euro's verdiend"

din 14 okt
Gust Van Mulders begon zijn politieke loopbaan enkele maanden na zijn huwelijk in 1970 met Rita Van de Cruys
Politiek
Samenleving

Gewezen schepen Gust Van Mulders (81) die 42 jaar in Opwijkse gemeenteraad zat overleden

Groen
Economie

Meer dan 1.300 zonnepanelen op TUI-gebouw aan luchthaven: "Grote uitdaging is dat ze de piloten niet verblinden"

woe 15 okt
Samenleving

Verkeersongeval op E40: "Voertuig in lichterlaaie"

woe 15 okt
Economie
Mobiliteit

Groen licht voor afbraak Delhaize Beersel

Meer nieuws uit de regio

Vanaf vannacht steken Merchtem, Opwijk en Londerzeel de straatverlichting opnieuw aan
Groen
Vlaamse Rand

IBEG-gemeenten laten vanaf 1 november het licht aan: "Enorme vooruitgang in 'verledding'"

woe 15 okt
OCMW Vilvoorde
Samenleving

Stad Vilvoorde verwacht 350 extra leefloners door beperking werkloosheidsuitkeringen

Economie

START.huis in Vilvoorde zoekt nieuwe startende ondernemers: “Meer dan een werkplek”

vrij 10 okt
PIT-voertuig in Asse
Samenleving
Vlaamse Rand

PIT-werking AZ Jan Portaels is operationeel: "Dringende hulp aanzienlijk versterken"

woe 8 okt
PIT-voertuig
Vlaams-Brabant
Samenleving

Versterkte PIT-werking moet hulpverlening verbeteren: "Best mogelijke medische zorg garanderen"

vrij 11 apr