Duikteam brandweer oefent interventies met kooi ontworpen door leerlingen: "Maatschappelijk relevante samenwerking"

In de duikkooi wordt een voertuig geplaatst en vervolgens wordt de kooi te water gelaten. Zo oefent het duikteam van de de brandweer Vlaams-Brabant West op het bevrijden van slachtoffers die in het water terecht komen. "De moeilijkheid is dat de zichtbaarheid zeer beperkt is, bijna nul. De duikers gaan letterlijk op de tast in het water. Ze moeten een ingang vinden en dan op de tast het slachtoffer uit het voertuig trachten te bevrijden," legt woordvoerder Wouter Jeanfils uit.

De speciale duikkooi laat de brandweerlui toe om veilig te oefenen. En het voertuig is hier ook echt op voorzien. "Er zitten geen vloeistoffen meer in, daar zit geen motor meer in. Dat is gelast in een frame dat ons toelaat om het snel in het water te krijgen," vervolgt Jeanfils.

Het ontwerpen en lassen van de kooi was een eindwerk voor de 6dejaars van PTS Boom. De leerlingen Lassen-Constructie kijken dan ook toe hoe het duikteam voor het eerst oefent met hun kooi. En voor de brandweer is het een fijne samenwerking. "Een samenwerking tussen het onderwijs en de brandweer is maatschappelijk relevant. Door hun eindwerk zijn ze nu ook rechtstreeks betrokken bij wat we doen en zelfs bij het redden van mensenlevens."