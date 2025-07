Val in liftschacht Living Tomorrow is tragisch ongeval: "Daags voordien nog officieel gekeurd"

Volgens de geldende normen moeten liften enkel objecten van minstens 1,5 cm dikte kunnen detecteren. “De lichtsensor, het schokdetectiesysteem en het vergrendelingsmechanisme traden dus niet in werking. De liftkooi kon daardoor stijgen en werd effectief opgeroepen van een hoger gelegen verdieping. De schacht was op dat moment leeg op het niveau waar het slachtoffer zich bevond. Toen zij opnieuw de lift wilde betreden, opende ze de deuren en viel ze naar beneden.”

De vrouw in kwestie, de 26-jarige Aurélie F., belandde na haar val in een kunstmatige coma, maar stelt het intussen beter. "Iedereen is vooral opgelucht dat ze het overleefd heeft. Ze revalideert nog steeds", zegt de CEO van Living Tomorrow. "Het is zeker niet zo dat ze er ‘niets’ aan heeft overgehouden – zo’n val is hoe dan ook ingrijpend. Maar als je kijkt van waar ze gevallen is, dan is het al een wonder dat ze nog leeft. We hopen nu vooral op een volledig herstel voor haar. Ze heeft dat echt verdiend."