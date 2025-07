Vier jongeren aangehouden na rellen in Vilvoordse stationsbuurt: “Politieacties zijn duidelijk een doorn in het oog”

In de nacht van vrijdag op zaterdag was het erg onrustig in de stationsbuurt van Vilvoorde. Iets na middernacht verzamelde een groep van een tiental gemaskerde personen aan het Stationsplein. De groep droeg bivakmutsen en begon al snel vernielingen aan te brengen. Ze kregen daarbij versterking van nog eens zo’n twintigtal amokmakers. De politiezone VIMA kwam snel ter plaatse, met ondersteuning van omliggende politiezones. Bij de interventie raakte vier politieagenten lichtgewond, want de rellen mondden uit in geweld tegen de politie, vernielingen aan de perrons en aan tal van eigendommen van mensen rondom het Stationsplein.

Aanleiding van de rellen was een incident eerder, waarbij het tot een aanrijding kwam tussen een politiecombi en een motorrijder die de binnenstad op stelten zette. In totaal werden tien jongeren opgepakt. “Van de zes meerderjarige verdachten die zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter, zijn er vier onder aanhoudingsmandaat geplaatst”, zegt Ingrid Moriau van het parket Halle-Vilvoorde. “Eén van hen is de motorrijder die eerder al bij een incident was betrokken. Twee andere jongeren mochten beschikken. Vier minderjarigen moeten voor de jeugdrechter verschijnen, drie in Halle-Vilvoorde en één in Brussel. Over hen is voorlopig nog niets bekend.”

Politie, parket en de stad Vilvoorde tillen zwaar aan de feiten. “De politie en de stad Vilvoorde zetten de afgelopen maanden meer dan ooit in op een veilige stationsomgeving en dit is duidelijk een doorn in het oog van mensen die de stationsbuurt als hun terrein beschouwen”, zegt burgemeester Jo De Ro. “De daders die politiemensen hebben gekwetst of hebben trachten te kwetsen en die schade toebrachten aan de omgeving, moeten daar streng voor gestraft worden, dit hoort niet in een rechtstaat.”

Burgers en handelaars die schade hebben, kunnen versneld aangifte doen bij politie. De stadsdiensten en de diensten van De Lijn, NMBS en MIVB zullen de vernielingen zo snel mogelijk opruimen.