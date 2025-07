Vier agenten gewond bij rellen in Vilvoorde: "Streng straffen"

Rond 00.30 uur verzamelde zich een groep van ongeveer tien gemaskerde personen zich in de buurt van het station in Vilvoorde. De groep droeg bivakmutsen en begon al snel vernielingen aan te brengen. Een twintigtal andere jongeren voegden zich bij de amokmakers. Meerdere bushokjes op het stationsplein sneuvelden en het raam van de Liberale Mutualiteit sneuvelde.

De rust keerde geleidelijk terug tussen 2.30 en 3.00 uur, al bleef de sfeer gespannen. Tijdens de interventie raakten vier politiemensen lichtgewond. Negen personen werden van hun vrijheid beroofd en maken deel uit van het verdere gerechtelijk onderzoek. Het labo van de federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.

De stad laat weten dat er komende nacht verhoogd toezicht zal zijn. “De politiezone Vilvoorde-Machelen en stad Vilvoorde zetten de afgelopen maanden meer dan ooit in op een veilige stationsomgeving en dit is duidelijk een doorn in het oog van mensen die de stationsbuurt als hun terrein beschouwen", klinkt het bij burgemeester Jo De Ro. "De daders die politiemensen hebben gekwetst en die schade toebrachten aan de omgeving, moeten daar streng voor gestraft worden, dit hoort niet in een rechtstaat. Ten slotte wil ik de politie van Vilvoorde, de naburige korpsen en de federale politie danken voor hun inzet vannacht en de vier gekwetste politiemensen spoedig beterschap wensen.”