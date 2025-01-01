Slecht weer deert Winterfeest in Asiat Park niet: "Asiat leeft ook in de winter"

"Zoals alle seizoenen vieren we ook de start van de winter" zegt Gert Bouquiaux, community manager Asiat Park. "We zetten met ons park ons beste beentje voor, met een opendeurdag van verschillende projecten. We vullen dat een beetje aan met extra animatie, in de vorm van accordeonspelers, vuurspuwen straks, circus introductie enzovoort."

Een van de Asiatondernemers die zijn deuren openzet, is Maarten Gielen van Halfwerk. "Ik heb mijn atelier het jaar rond in Asiat Park en ik werk met staal, dus ik maak dingen uit plaatstaal.", zegt Gielen. "Ik werk enkel met gerecupereerde plaatstalen." De grote interesse van het publiek doet de Asiatondernemer plezier. "'t Is een beetje een overrompeling ook met Kerstmis is iedereen nog op zoek naar die laatste cadeautjes, dus dat is wel tof om het park eens helemaal te zien opleven."

Ook Fedasil is present met culinaire verrassingen en kalenders. "Heel veel verschillende mensen op bezoek gehad en ik ben zo blij om hier zoiets te organiseren en ik hoop elk jaar zo het helemaal correct en juist alles te organiseren", zegt Sajad Kashkouli , die vrijwilliger is bij Fedasil.

Het Winterfeest in Asiat moet vooral tonen dat het Park ook tijdens de koudste maanden van het jaar leeft. "We proberen eigenlijk de mensen te tonen wie dat er allemaal achter de schermen zit of achter de muur zit van dit park", besluit Bouquiaux.