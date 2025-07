Minister De Ridder investeert in sport in de regio: "Sporten, ontspannen en vooral plezier hebben"

Vlaams minister van Sport Annick De Ridder investeert in sportinfrastructuur in onze regio. In Vilvoorde krijgt het Eurovolley Experience Center drie miljoen euro. 1,2 miljoen euro gaat naar het nieuwe sportcomplex in Zaventem. Ook voor het sportproject in de Bosstraat in Groot-Bijgaarden komt er een investering van 189.000 euro.