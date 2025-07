De Waterfabriek in Zaventem moet volgend najaar plaats bieden aan 1.000 leerlingen van kunstacademie

Het voormalige gebouw van watermaatschappij Farys aan de Devlemincklaan in Zaventem is volgens de gemeente de ideale plaats om - mits wat opknapwerk- de kunstacademie vanaf volgend jaar tijdelijk een plek te geven. “Tijdens de werken aan de gebouwen van de kunstacademie zal die hier drie tot vier jaar ondergebracht worden”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer. “Het was een zoektocht, want je kan niet zomaar 1.000 met instrumenten een plaats geven. Dit is een unieke locatie met heel wat potentieel.”

Op de eerste verdieping in het kantoorgebouw zijn er ruime lokalen die vooral voor notenleer en theorielessen gebruikt zullen worden. Zaventem voorziet nog zo'n 100.000 euro om van de gebouwen en de lege lokalen een echte muziekschool te maken. “Structureel scheelt er niets aan, het gebouw vraagt geen grote renovatiewerken. Al zijn er wel wat werken nodig om er een muziekacademie van te maken”, zegt Dewandeleer.

Na 2030 dan verhuist de kunstacademie naar de nieuwe gebouwen in het centrum en moet het Farys-gebouw een plek worden waar verenigingen kunnen samenkomen, vergaderen en materiaal opbergen. “Ook de musical die we om de twee jaar doen heeft vandaag geen locatie om te werken aan de decors en om te oefenen Deze plek biedt veel mogelijkheden daarvoor”, besluit Dewandeleer.