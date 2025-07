Zaventem beschermt 8 hectare open ruimte: “Belangrijke stap in de bouwshift”

In Sint-Stevens-Woluwe aan de Lenneke-Marelaan is het Zaventemse familiebedrijf Vanpachtenbeke al decennia lang actief. Het is een afvalsorteerbedrijf maar wil zich nu omvormen tot een modern circulair bedrijf. Het bedrijf plant een nieuw bedrijfsgebouw dat ingewerkt zal zijn in de groene omgeving en een veel lagere footprint heeft dan de bestaande gebouwen en verhardingen. Hiermee kan een grote ontharding gerealiseerd worden. Bovendien zal het bedrijf 4 hectare omliggende open ruimte kwalitatief inrichten en ook toegankelijk maken voor de buurt. “Zo ontstaat “Recypark”, dat mooi geïntegreerd zal zijn in de groene Woluwevallei”, aldus de schepen.

Sterrebeek

In Sterrebeek zal de gemeente Zaventem een 2,5 hectare van het Moorselveld, gelegen aan de Vossemlaan, omvormen van woongebied naar landbouwgebied en groenzone. “Hiermee vormen we het grootste deel van de gronden die we als gemeente in eigendom hebben om tot openruimte. Een nieuwe belangrijke stap in de bouwshift”, zegt Bart Dewandeleer.

Vermits de gemeentelijke gronden op het uiteinde van het gebied gelegen zijn, wordt het open zicht op het Moorselveld beschermd. De 10 sociale kavels aan de kant die vlak naast de Moorselsteenweg ligt, die al goedgekeurd werden door de gemeenteraad, worden wel behouden. “We moeten toch ook blijven denken aan betaalbaar wonen voor jongeren met een band met de gemeente."

Nossegem

Ook in Nossegem wordt een bestemmingswijziging doorgevoerd in 2 gebieden voor in totaal 1,5 hectare. Aan de Kersenberg wordt het gebied waarop de nieuwe speeltuin ligt groen ingekleurd. Historisch was dit ingekleurd als verkaveling. De gemeente had al aangegeven dat het gebied niet zou verkaveld worden, maar nu wordt het ook juridisch verankerd als groenzone. Ook de schapenweide die tegenover de Colruyt ligt wordt nu officieel groenzone.

Met de nieuwe plannen wordt 4 hectare niet aangesneden woongebied geschrapt en gevrijwaard voor de toekomstige generatie. Dit komt bovenop de eerdere 4 hectare woongebied die enkele jaren geleden geschrapt werden in Sterrebeek met het RUP Bosdelle.

Na het openbaar onderzoek wordt het plan in het najaar voor definitieve goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.