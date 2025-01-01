Bijna 1.800 wagens gecontroleerd bij grootse politieactie: “Schrikt criminelen af en verhoogt veiligheidsgevoel”

Bij een grote politieactie in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn bijna 200 processen-verbaal opgesteld. Negen personen werden aangehouden, onder meer de verkoop van verdovende middelen. Het was de eerste keer dat zo’n grootschalige actie uitspreidde over de hele provincie Vlaams-Brabant.

Niet minder dan 200 politieagenten van 20 verschillende politiezones namen sloegen de handen in elkaar voor een grootscheepse controleactie in de hele provincie. Samen controleerden ze 560 personen, 1.780 voertuigen en 16 treinen. “Er werden 44 gerechtelijke processen-verbaal opgemaakt, voor onder meer drugs, diefstal, onwettig verblijf, bevel tot gevangenneming en gewapende weerspannigheid”, klinkt het bij de Federale Politie. “Er was tijdens de actie ook aandacht voor verkeersinbreuken. Er werden 149 processen-verbaal opgesteld voor uiteenlopende verkeersfeiten, waaronder rijden zonder geldig rijbewijs of rijden met een auto die niet gekeurd of verzekerd is.”

De controles vonden niet alleen plaats op drukke verkeersassen, ook op de snelwegparking van Peutie werden bestuurders aan de kant gezet voor een alcoholcontrole. “Er werden negen personen gerechtelijk gearresteerd voor onder meer de verkoop van verdovende middelen, omdat ze geseind stonden voor verhoor, voor gewapende weerspannigheid, bevel tot gevangenneming en diefstal. Daarnaast werden zes personen bestuurlijk aangehouden onder meer omwille van openbare dronkenschap en onwettig verblijf”, klinkt het nog.

De actie bewijst volgens provinciegouverneur Jan Spooren dat een gezamenlijke aanpak met alle politiediensten en parketten een echte meerwaarde biedt in de aanpak van criminaliteit. “Door de krachten over de hele provincie heen te bundelen, vergroten we hun slagkracht en zorgen we voor zichtbaarheid op het terrein”, zegt Spooren. “Dat schrikt criminelen af, en verhoogt het veiligheidsgevoel bij de burgers. We gaan hier nog meer op inzetten naar de toekomst toe.”

