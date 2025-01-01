Nieuwe vergunningsaanvraag voor sport- en recreatiecentrum in Zaventem
© Simulatie

Nieuw zwembad in Zaventem kan 30 jaar lang rekenen op Vlaamse subsidies: “Schitterend nieuws”

Het nieuwe zwembad in Zaventem kan 30 jaar lang rekenen op een jaarlijkse subsidie van 150.000 euro. “De gemeente draagt bij aan ons ambitieuze plan om het aantal openbare zwembaden in Vlaanderen op te krikken”, klinkt het bij Vlaams minister van Sport Annick De Ridder.

In november van vorig jaar lanceerde Vlaanderen het plan om 40 zwembadprojecten te ondersteunen door middel van jaarlijkse subsidies voor de bouw en uitbating van publieke zwembaden. Gemeenten die voldoen aan de voorwaarden en intekenen, kunnen gedurende 30 jaar rekenen op een jaarlijkse subsidie van 150.000 euro. Het nieuwe zwembad Lago Zaventem is één van de twee eerste zwembadprojecten die Vlaams minister van Sport Annick De Ridder heeft goedgekeurd.

“Nieuwe zwembaden moeten voor een breed publiek toegankelijk zijn, dus niet alleen individuele zwemmers, maar ook sportclubs en scholen. De bouw van een nieuw zwembad in Zaventem komt tegemoet aan deze voorwaarden”, aldus minister De Ridder. “Deze structurele subsidieregeling maakt het mogelijk om de nodige investeringen te doen in openbare zwembaden.”

Verspreid over 30 jaar zal het zwembad in Zaventem 4,5 miljoen euro krijgen, een financiële opsteker voor de luchthavengemeente. Ook oppositiepartij N-VA reageert tevreden. “Dat dit er nu ook komt is een zeer goede zaak, want het huidige zwembad is versleten. Maar zo’n project kost handenvol geld. Dat N-VA-minister De Ridder ons Zaventems project steunt is dan ook schitterend nieuws”, zegt fractievoorzitter Tom De Vits.

Eind dit jaar begint zwembadgroep Lago aan de bouw van het nieuwe zwembad in de Quinckenstraat. Het project bevat naast heel wat waterpret ook een avontuurlijke speeltuin, een fitness, sporthal, danszaal en een gevechtssportzaal. Een bistro maakt het geheel compleet.

