Vlaanderen nu ook officieel grootste aandeelhouder Brussels Airport

"We willen mee in de cockpit zitten wanneer het gaat over de toekomst van onze luchthaven. Als we daar niet mee over beslissen, doet iemand anders het voor ons," liet Vlaams minister-president Matthias Diependaele optekenen toen het nieuws bekend geraakte dat Vlaanderen wou investeren in de luchthaven. Vlaanderen gaat ervan uit dat de investering vanaf 2028 meer zal opbrengen aan dividenden dan er betaald wordt aan rente op de lening die het aangaat.