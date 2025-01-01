Vlaanderen nu ook officieel grootste aandeelhouder Brussels Airport
Vlaanderen is met 39% van de aandelen nu officieel de grootste aandeelhouder van Brussels Airport in Zaventem. De Belgische Mededingingsautoriteit keurde de instap in het kapitaal van Brussels Airport Company goed. Vlaanderen telde daar 2,77 miljard euro voor neer en neemt een aandelenpakket van het Canadese pensioenfonds over.
"We willen mee in de cockpit zitten wanneer het gaat over de toekomst van onze luchthaven. Als we daar niet mee over beslissen, doet iemand anders het voor ons," liet Vlaams minister-president Matthias Diependaele optekenen toen het nieuws bekend geraakte dat Vlaanderen wou investeren in de luchthaven. Vlaanderen gaat ervan uit dat de investering vanaf 2028 meer zal opbrengen aan dividenden dan er betaald wordt aan rente op de lening die het aangaat.