Luchthaven in Zaventem komt voor 39 procent in Vlaamse handen: “Strategische verankering”

Al een tijdje wil Vlaanderen z'n belang in Brussels Airport Company vergroten. Dat is geen toeval, want de luchthaven in Zaventem is na de haven van Antwerpen de tweede grote economische motor in Vlaanderen. Nadat het Canadese pensioenfonds OTPP zijn deel in de luchthaven te koop aanbood, hapt Vlaanderen nu toe. “We zijn al enkele maanden in alle stilte aan deze deal aan het werken”, klinkt het bij Vlaams minister van Begroting Ben Weyts. “We hebben nu een akkoord bereikt in de schoot van de Vlaamse regering en met de andere aandeelhouders. De kogel is door de kerk, we worden voor 39 procent eigenaar. Het is een slimme investering in de toekomst van de luchthaven in Zaventem en in de economie in Vlaams-Brabant.”

Vlaanderen bezat via de Participatiemaatschappij Vlaanderen indirect 1,8 procent van Brussels Airport, maar krijgt nu heel wat meer zeggenschap in de luchthaven. Het federale niveau heeft 25 procent van de luchthaven in handen. Vlaanderen gaat ervan uit dat de investering vanaf 2028 meer zal opbrengen aan dividenden dan er betaald wordt aan rente op de lening die het aangaat. "We kopen aandelen in een rendabele en economisch belangrijke infrastructuur in Vlaanderen", zegt Vlaams minister-president Mathias Diependaele. "Daarmee krijgen we toegang tot dividend én tot structurele invloed. Dit is dan ook een investering die zichzelf op termijn terugverdient."