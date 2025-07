People of Tomorrow reizen met Rantour en Brussels Airlines: "Echt happy people"

Hoofdpodium of geen hoofdpodium, het zal de gemiddelde Tomorrowlandbezoeker worst wezen. De fuifbeesten komen van over de ganse wereld met slechts één doel voor ogen: feesten. Brussels Airlines vervoert de komende dagen heel wat feestvierders naar de luchthaven in Zaventem. Tussen Ibiza en Zaventem is er, naar jaarlijkse gewoonte, een feestvlucht ingelegd.

Om die feestbeesten vervolgens van het Brusselse Plaza Hotel naar het festivalterrein te brengen, staat het Affligemse busbedrijf Rantour paraat. "We zijn niet aan ons proefstuk toe", zegt Katie Rollier van Rantour. "Maar ja, ieder jaar is anders. Gelukkig weten we waar we op moeten letten. We kunnen rekenen op een goed team en tientallen chauffeurs die goed op elkaar ingesteld zijn."

Al sinds 2017 zijn Rantour en Tomorrowland partners. Buschauffeur Guy Claus geniet van de ritten. ""Altijd leuk hé", zegt Claus. "We leggen wat Tomorrowlandmuziek op en zorgen voor ambiance."

Guy en zijn collega's vervoeren de komende dagen zo'n 3.000 festivalgangers, die over tien hotels verspreid zitten. "De sfeer is hier eigenlijk altijd heel bijzonder", zegt Katie Rollier. "Het is eigenlijk een heel happy festival. De mensen hebben hier naartoe geleefd en willen dat echt beleven van A tot Z. Da's echt een heel gemoedelijke sfeer, echt happy people."