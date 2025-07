Hooitransport vat vuur: bestuurder loopt zware brandwonden op

Vanmiddag kreeg Brandweerzone Vlaams-Brabant West een dringende oproep binnen. In het centrum van de Pajottegemse deelgemeente Herne had een tractor vuur gevat. Ook de twee aanhangwagens met hooi stonden in lichterlaaie.

De brandweer moest zich in eerste instantie op een nabijgelegen woning focussen, laat Wouter Jeanfils weten. De rolluiken smolten door de hitte, maar de brandweerlui konden erger voorkomen. Stro blussen is geen gemakkelijke opdracht. De lading moest helemaal uit elkaar worden getrokken. Gelukkig kon de brandweer rekenen op een verreiker om de brand onder controle te houden.

Voorlopig is het nog niet duidelijk hoe de brand ontstond.