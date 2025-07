Kunstenaar Koenraad Tinel uit Vollezele krijgt Vlaams ereteken

Koenraad Tinel is bekend van de werken ‘De Ontvoering van Europa’ op de Congoberg in Vollezele en het werk 'Prins', een Brabants trekpaard van plaaster en een stalen skelet, dat enkele jaren een thuis vond in het provinciedomein in Huizingen. Het is het origineel van het beeld dat op het Marktplein in Lennik staat. Naast Tinel krijgen ook gymnaste Nina Derwael, muzikant Willem Vermandere, overlever van de holocaust en advocaat Simon Gronowski en CEO van Imec Luc Van den Hove een Vlaams ereteken.

Aan de vooravond van de Vlaamse feestdag mocht ook de Tollembeekse komiek Urbanus een erkenning in ontvangst nemen. In het stadhuis van Brugge kreeg hij gisteren een Gulden Spoor voor Culturele Uitstraling voor zijn unieke bijdrage aan de Nederlandstalige cultuur.