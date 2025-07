Festivalkamp voor 88 jonge ruiters en hun pony's

Een zwembad, een dansje links en een dansje rechts. Zo gaan de middagpauzes eraan toe op de Ponyhoeve in Schepdaal. Maar daarna moeten de 88 jonge ruiters aan de bak: opzadelen en op pad. Ze rijden 2 keer per dag en houden daarna nog een avondactiviteit. Het jaarlijkse ponykamp is een organisatie van de LRV-afdelingen uit Vollezele, Wambeek, Opwijk, Sint-Pieters-Leeuw, Pepingen en Asse. Dit jaar mennen de Wambeekse Velddravers de bende pony's en ruiters.

"In onze club houden we wel van een feestje en dus dachten we: wat doen we met muziek? We maken er een festival van. En we gaan zo elke dag naar een ander festival. We zijn dinsdag begonnen met Tomorrowland, dan zijn we ook vandaag op het Schlagerfestival bijvoorbeeld en morgen is het Graspop. Zaterdag sluiten we af met het grootste festival, het Eurovisiesongfestival," licht Maarten Roesems, organisator van het kamp toe. Dat laatste festival is meteen ook het thema voor de slotshow van het kamp. Dan zijn familie en vrienden welkom te ontdekken wat de kinderen en hun pony's deze week geleerd hebben.