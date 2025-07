Romeo's laten Vilvoords Duchépark vollopen tijdens 2de concertavond Parkies

Een uurtje voor dat Romeo's op het podium komen, zijn de plaatsen op de eerste rij al gevuld. Enkele superfans hebben zich daar al tactisch opgesteld. "Want het is altijd heel leuk, ze zorgen voor veel ambiance," laten Rani en Ken optekenen. De Romeo's zijn dan ook één van de kleppers van dit seizoen bij Parkies. "Ons concept om een gratis festival te zijn bestaat al jaren. Intussen organiseren we Parkies-concerten op 18 locaties in Vlaanderen. We willen mensen samenbrengen door middel van muziek," zegt Erwin Dielens van de organisatie achter de concertenreeks.

En met de Romeo's op het podium, slaagt de organisatie overtuigend in dat opzet. Dat vinden ook de Romeo's zelf. "Het is onverhoopt dat hier zoveel mensen zijn," aldus Romeo Davy Gilles. "We zorgen bewust voor een gevarieerde mix aan nummers. Zo zingen we eerst Engelstalige hits uit de jaren '60 en schakelen we daarna over naar Nederlandstalige hits. We voelen dat de mensen hier plezier willen maken en daar doen we het voor."

Een sfeerverslag zie je in ons nieuws.