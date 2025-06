Eerste festivalgangers nemen de bus naar Paradise City: "De vibe is nice"

Vanmiddag schudden de eerste beats het festivalterrein van Paradise City wakker, maar enkele vroege vogels die zich van een goede kampeerplek willen vergewissen namen vanochtend al de bus naar de camping.

Zo ook Fien Keymolen en Elena Goossens. "Vorig jaar zijn we een dag geweest en we vonden dat zo nice dat we dachten, dit jaar gaan we gewoon een heel weekend", zegt Fien. "De muziek is nice, de vibe is nice en de inkleding is nice."

"We hebben geoefend op Horstfestival en nu voelen we ons helemaal klaar", besluit Elena vlak voor de elektrische bus naar Steenokkerzeel vertrekt. Vanavond zullen ze er genieten van Kate Ryan, hopelijk hebben ze ook hun kniezwengel voorbereid.