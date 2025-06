Circulaire Voedselhub opent deuren in Vilvoorde: “Voedsel is te kostbaar om weg te gooien”

Voor de voedselhub werkt de stad Vilvoorde nauw samen met SAAMO Vlaams-Brabant, maar de bedoeling is dat er nog meer omliggende gemeenten aansluiten. Het doel is dat geen enkel gezin in onze regio nog een lege koelkast heeft. “Voedsel verspillen betekent het weggooien van eten dat nog geconsumeerd kan worden of had kunnen worden. Voedsel is te kostbaar om weg te gooien, daarom moeten we er zorgvuldiger mee omgaan”, zegt voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, Jan Anciaux.

In Oost-Brabant, in Boutersem, is er ook al eventjes een voedselhub. Tussen juli en december van vorig jaar verdeelden ze 18 ton verse voeding aan sociale organisaties, goed voor een winkelwaarde van zo'n 108 000 euro. Sinds 2 juni 2025 de nieuwe hub in Vilvoorde en de ruime omgeving dagelijks voedseloverschotten op bij supermarkten. Die overschotten gaan eerst naar de voedselhub, gelegen in het Asiat Park. Daar worden ze gesorteerd, geregistreerd en opgeslagen in de grote koel- en diepvriescellen van SAAMO.

“Vooral mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt doen dit werk. Zo krijgen zij de kans om later door te groeien naar de reguliere arbeidsmarkt”, klinkt het. “De circulaire voedselhub Vilvoorde garandeert sociale organisaties in Vilvoorde wekelijks een mooi aanbod aan gezonde voeding, dat zij op hun beurt kunnen schenken aan mensen in kwetsbare posities. Dit ontzorgt sociale organisaties in de vaak moeizame zoektocht naar voldoende verse voedseloverschotten.”