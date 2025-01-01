Kleurrijke muurschildering gooit hoge ogen in de Groenstraat: “moest verbindend zijn, iets voor iedereen”

“Tot drie jaar geleden was die muur helemaal overwoekerd met klimop en trompetbloemen”, vertelt oud-VRT-journalist Vanclooster. “Toen de buurman zijn huis liet isoleren, bleef er echter een grote, grijze vlakte over. Hij ging gelukkig meteen akkoord om daar iets moois van te maken. We hebben meteen aan Ester gedacht: ze kent ons gezin, tekent fantastisch en is ook verbonden met de scouts van onze kinderen.”

Vanherk, die in het onderwijs staat en plastische opvoeding geeft, nam de uitdaging aan, al was het project voor haar deels onbekend terrein. “Ik maak wel vaker muurschilderingen, maar meestal kleiner en niet op hoogte. Dit was voor mij een eerste keer op zo’n schaal”, zegt ze. “Het leuke was dat het werk niet verborgen zit in een achtertuin, maar zichtbaar is voor iedereen die passeert.”