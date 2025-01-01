Kleurrijke muurschildering gooit hoge ogen in de Groenstraat: “moest verbindend zijn, iets voor iedereen”
Waar de voorbije jaren geleden een grauwe, geïsoleerde gevel het straatbeeld bepaalde in de Groenstraat in Vilvoorde, prijkt nu een kleurrijke muurschildering vol vogels, bloemen en een hand. Op initiatief van Lucas Vanclooster en zijn gezin onderging de blinde muur naast hun woning een metamorfose. De uitvoering gebeurde door illustrator en leerkracht Ester Vanherk (27), alias estersscribbles.
“Tot drie jaar geleden was die muur helemaal overwoekerd met klimop en trompetbloemen”, vertelt oud-VRT-journalist Vanclooster. “Toen de buurman zijn huis liet isoleren, bleef er echter een grote, grijze vlakte over. Hij ging gelukkig meteen akkoord om daar iets moois van te maken. We hebben meteen aan Ester gedacht: ze kent ons gezin, tekent fantastisch en is ook verbonden met de scouts van onze kinderen.”
Vanherk, die in het onderwijs staat en plastische opvoeding geeft, nam de uitdaging aan, al was het project voor haar deels onbekend terrein. “Ik maak wel vaker muurschilderingen, maar meestal kleiner en niet op hoogte. Dit was voor mij een eerste keer op zo’n schaal”, zegt ze. “Het leuke was dat het werk niet verborgen zit in een achtertuin, maar zichtbaar is voor iedereen die passeert.”
Het ontwerp ontstond tijdens een koffiemoment in de tuin. “We hebben nagedacht over wie hier allemaal langskomt: kinderen van de school, mensen die postpakketjes komen ophalen, toevallige passanten”, aldus Vanherk. “Het moest verbindend zijn, iets dat vrolijkheid brengt. Mijn stijl is een beetje naïef, maar optimistisch. Er moest veel groen in, vogels, en elementen die bij de voortuin passen.”
Die vogels zijn niet toevallig gekozen. “Onze kinderen hebben bij de scouts de totems lijster en gierzwaluw”, legt Vanclooster uit. “Het zijn dieren die ons iets zeggen, maar tegelijk ook voor anderen herkenbaar en sympathiek zijn.” De gierzwaluw of salangaan is de totem van Frederik Vanclooster, die op Nieuwjaar 2020 tragisch verongelukte in het kanaal. “Maar de muurschildering is niet specifiek ter ere van Frederik, het stelt enkele thema's voor die belangrijk zijn voor ons.”