Doorbraak in herinrichting Ring rond Brussel: “Snelheid daalt in buurt van natuurgebieden”

In juli van vorig jaar trok milieuorganisatie Dryade naar de Raad van State tegen de uitbreiding van de Ring rond Brussel. Die zou volgens de milieuvereniging extra verkeer aantrekken en zorgen voor een hogere uitstoot van stikstof en broeikasgassen. De herinrichting van de Ring rond Brussel hypothekeerde volgens Dryade dan ook de Vlaamse en federale klimaatambities. Met de procedure bij de Raad van State wilde Dryade stikstof en klimaat opnieuw op de politieke agenda zetten.

De procedure bij de Raad van State trekt de milieuorganisatie nu in na een akkoord met De Werkvennootschap, dat de werken aan de Ring coördineert. In het akkoord engageert De Werkvennootschap zich om bij de herinrichting van de Ring expliciete maatregelen te voorzien om de stikstofgevoelige bossen rond de hoofdstad te beschermen. “Zo worden snelheidsverlagingen ingevoerd in de buurt van stikstofgevoelige natuurgebieden”, zegt Dries Verhaeghe van Dryade. “Dit engagement kadert ook binnen één van de bredere doelstellingen van het project, namelijk het herstel en de versterking van het groenblauw ecologisch netwerk rond de Ring.”

Momenteel bedraagt de maximumsnelheid op de Ring rond Brussel overal 100 kilometer per uur. In de toekomst zal dat veranderen als het verkeer langs of gevoelige natuurgebieden rijdt, zoals het Laarbeekbos. “Dit akkoord bewijst dat we door constructieve dialoog zelfs in complexe milieudossiers vooruitgang boeken. Zodra de Vlaamse overheid een correct kader hanteert bij vergunningverlening, blijken natuurbescherming en grote infrastructuurwerken wel verenigbaar”, besluit Dries Verhaghe van Dryade.