Opgelet: vanaf morgen is Speelbroek een eenrichtingsstraat

Vanaf morgen is Speelbroek, de straat die de Brusselsesteenweg en het centrum van Grimbergen met elkaar verbindt een eenrichtingsstraat. Gemotoriseerd verkeer kan enkel richting de steenweg rijden.

De maatregel maakt deel uit van het fel gecontesteerde mobiliteitsplan dat de gemeente Grimbergen twee jaar geleden invoerde. De nieuwe verkeerssituatie in Speelbroek moet keerbewegingen en onoverzichtelijke manoeuvres vermijden om zo de schoolomgeving veiliger en de wijk meer leefbaar te maken.

Automobilisten kunnen dus enkel van het centrum van Grimbergen naar de steenweg; de omgekeerde beweging is niet meer mogelijk. Fietsers, speedpedelecs en bromfietsen mogen in beide richtingen rijden.

Meest bekeken

Mobiliteit
Samenleving
Groen

Boot Tijs Boelens geblust in Brussel: "Vuurhaard vlug gedoofd, geen gekwetsten."

Bikelife Duatlon 2025
Sport

28ste editie van de Bikelife Duatlon Halle is puffen en zweten voor de 300 deelnemers

vrij 15 aug
KHO Huizingen gaat thuis kopje onder tegen Bierbeek en mist promotie
Sport

KHO Huizingen gaat thuis kopje onder tegen Bierbeek en mist promotie: "Sowieso mooi wat we met deze groep bereikt hebben"

maa 19 mei
Sport

RSCA Futsal strijdend ten onder tegen Europese grootmacht Palma: "Een goede waardemeter"

Expo Years of Passion
Cultuur

Lenniks kunstenaarskoppel viert verjaardag met expo van 11 beeldende kunstenaars

vrij 15 aug

Meer nieuws uit de regio

Samenleving
Cultuur
Vlaamse Rand

Viva1853 organiseert Strombeach: "Het zand is de grote gelijkmaker"

zat 16 aug
Sociaal Huis Grimbergen
Samenleving

Maatschappelijk werkers Sociaal Huis Grimbergen schorsen huisbezoeken

vrij 15 aug
Pater Karel
Samenleving

Pater Karel moet uitnodiging president Zelensky afzeggen door vakantieplannen

woe 13 aug
Mobiliteit

A12 morgen dicht voor plaatsing fietsbrug over rotonde Dikke Linde: “Deel van nieuwe stadsboulevard”

maa 11 aug
Politie waarschuwt voor fraude via eigen telefoonnummer
Justitie

Politie waarschuwt voor fraude via eigen telefoonnummer: “Wij vragen nooit om geld, bankgegevens of pincodes”

din 12 aug