Opgelet: vanaf morgen is Speelbroek een eenrichtingsstraat

De maatregel maakt deel uit van het fel gecontesteerde mobiliteitsplan dat de gemeente Grimbergen twee jaar geleden invoerde. De nieuwe verkeerssituatie in Speelbroek moet keerbewegingen en onoverzichtelijke manoeuvres vermijden om zo de schoolomgeving veiliger en de wijk meer leefbaar te maken.

Automobilisten kunnen dus enkel van het centrum van Grimbergen naar de steenweg; de omgekeerde beweging is niet meer mogelijk. Fietsers, speedpedelecs en bromfietsen mogen in beide richtingen rijden.