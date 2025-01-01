Boot Tijs Boelens geblust in Brussel: "Vuurhaard vlug gedoofd, geen gekwetsten."

Gisterenavond omstreeks 20.00 uur blust de Brusselse brandweer een houten boot, aangemeerd aan de Akenkaai in de Brusselse Noordwijk. De boot is 'Gedragen door je stem', van biolandbouwer Tijs Boelens en de Future-farmers.

De Brusselse brandweer heeft de brand snel onder controle gekregen. "De vuurhaard is vlug gedoofd en er zijn geen gekwetsten", zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de brandweer. Ook de schade aan de boot lijkt mee te vallen. "Alleen de bovenconstructie is verloren gegaan", klinkt het bij de Derieuw. "De oorsprong van het vuur moeten we nog nader bepalen."

Tijs Boelens, de eigenaar van de boot, gebruikt het kanaal Brussel-Charleroi regelmatig om met 'Gedragen door je stem' groenten vanuit het Pajottenland naar de hoofdstad te brengen. Met de boot wil Boelens de vroegere boerentram, die mensen en landbouwproducten uit het Pajottenland naar Brussel bracht, vervangen. De boot is het werk van een kunstenaarscollectief.

