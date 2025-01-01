Belgian Bullets met Dora De Haseleer uit Pepingen staan voor niets in Noorwegen: “Federatie schreef ons in voor de verkeerde wedstrijd”

Via een video op instagram richten Dora de Haseleer, Kelly Van Petegem en Jïenity de Kler zich tot de bobsleecommunity en al hun volgers. “Buiten onze wil om zijn we in deze situatie terechtgekomen. We beslisten om deel te nemen aan de eerste wereldbekermanche vorig weekend in Cortina en dan te kiezen voor de Europabeker hier in Lillehammer. Vluchten en hotels werden in augustus geboekt en we hebben de Belgische federatie van onze plannen op de hoogte gebracht. Op 7 november merkte onze coach echter dat de federatie ons voor de wereldbeker in Igls, die ook dit weekend plaatsvindt, inschreef”, klinkt het in de video.

De Internationale Bobsleefederatie werd gecontacteerd en daar verzekerden men de Bullets dat er een aanpassingen zou komen. Eens aangekomen in Noorwegen bleek dat niet het geval. Blijkbaar bracht de Belgische federatie de inschrijving alsnog niet in orde. Dora en de andere Bullets staan niet op de deelnemerslijst. Daarom weigert de IBSF de Belgian Bullets te laten deelnemen omdat het oneerlijk zou zijn tegenover andere landen.

Geldinzamelactie

De Belgische bobsleefederatie maakte twee registratiefouten. Daardoor missen de bobsleeërs misschien hun Olympische kwalificatie. Al is er een plan B. "Plan B is dat we naar Altenberg en Winterberg trekken, twee banen in Duitsland. Omdat daar dubbele wedstrijden zijn, maar organisatorisch en logistiek betekent dat een pak werk. Dus ja, iedereen zet zich nu aan de laptop om alles te regelen", zegt Dora De Haseleer.

De vergissing van de Belgische federatie wordt zo een prijzige zaak voor de Bullets want samen met een aantal privésponsors, bekostigen ze alles zelf. "We hebben crowdfunding opgezet want we gaan een serieuze meerprijs moeten betalen en daar is het geld niet voor. We zijn probleemoplossend aan het denken, maar de emoties zijn wel intens. We hebben elkaar wel al gezegd: we gaan lief zijn voor elkaar", aldus Dora.