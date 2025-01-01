BeTOOGing lanceert manifest en petitie voor behoud Vlaamse volkscafés: "Plek van ontmoeting"

Jef Koolen staat intussen al exact negen jaar achter de toog van De Bascule in Bellingen. Een mooi parcours, maar met steeds meer obstakels. "In die tijd is alles zo'n 50% duurder geworden," zegt hij. Bovendien is een cafébaas eerder een manager geworden. "De tijd dat je alleen pintjes moet tappen, is al lang gedaan. Gelukkig krijg ik hulp voor mijn boekhouding en financiën."

De campagne 'de BeTOOGing wil het tij doen keren en houdt een pleidooi voor het voortbestaan van volkse cafés. "Veel cafés verdwijnen omwille van het vastgoed dat duur is of een andere bestemming krijgt. En laat ons de brouwerijcontracten en de marges die zij nemen niet vergeten," aldus bezieler Jan Van den Bossche.

Tussen 2013 en 2023 sloot één derde van de Vlaamse cafés de deuren. Met een manifest en een petitie wil de BeTOOGing die dalende lijn stoppen. "Een dorpscafé is een plaats waar mensen elkaar nog kunnen ontmoeten om plannen te maken die de buurt ten goede komen. Als je door Vlaanderen rijdt, zie je dat sommige dorpen leeg zijn. Er is geen ontmoetingsfunctie meer, er zijn geen winkels, slagers of bakkers," vervolgt mede-initiatiefnemer Filip Jans.

Wat kan helpen

Beide horecakenners zien een aantal antwoorden op het verdwijnen van cafés. "Het zou voor een cafébaas makkelijker zijn als hij vrij is in de keuze van producten die hij aanbiedt. Dan kan hij zijn assortiment afstemmen op z'n cliënteel en eigen visie. Ook beter is dat hij kan kiezen waar hij producten aankoopt en de wurgcontracten stoppen. Ook een splitsing tussen huur- en drankkosten kan helpen," legt Van den Bossche uit.

De petitie van de BeTOOGing heeft intussen meer dan 1.000 handtekeningen. Bioboer Tijs Boelens uit Pepingen leverde de 1.000 ste handtekening. Filip Jans en Jan Van den Bossche hopen dat de beleidsmakers hun strijdvaardigheid opmerken.