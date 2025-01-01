Belgian Bullets laten Noorwegendebacle achter zich: "Veel energie gehaald uit de steun"

"We hebben veel energie gehaald uit alle steun die is binnengekomen", zegt De Haseleer. Toen bleek dat de Bullets niet aan de Europacupwedstrijd in het Noorse Lillehammer konden deelnemen waren ze de wanhoop nabij. Een financiële kater dreigde voor de Bullets, die met heel wat eigen middelen de sport beoefenen.

Een succesvolle crowdfunding heeft soelaas gebracht. De Bullets hadden 10.000 euro nodig om uit de kosten te geraken en de teller staat intussen al op ruim 13.000 euro. De crowdfundingpagina van het bobsleeteam staat nog steeds open.

De Bullets reden op twee dagen van Lillehammer naar Altenberg in Duitsland. Onderweg zijn ze geen motivatie verloren. "We weten we de gemiste wedstrijd kunnen inhalen als we het goed doen de komende weken", zegt De Haseleer. "Maar de fout van de federatie is zeker niet vergeten. De verhouding was al niet zoals je zou verwachten en dit heeft het vertrouwen alleen nog meer geschaad." In Altenberg blijven de Bullets nu trainen tot de volgende Europacupwedstrijden op 10, 11 en 13 december.