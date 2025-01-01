Pepingen-Halle verliest topper van Linden met 0-2

De eerste helft is erg gesloten, beide ploegen voetballen weinig grote kansen bij elkaar. De bezoekers zijn iets gevaarlijker, maar het doelhout houdt hen van een voorsprong.

Daar is de tweede helft, waar Pepingen-Halle snedig begint, maar verschillende grote kansen onbenut laat. Anders is het bij Linden, waar Vanderstappen tien minuten na de rust een fabelachtige goal scoort en de bezoekers 0-1 voor brengt.

De thuisploeg moet iets terug doen en trekt ten aanval, maar de laatste pass in de zestien ontbreekt. Vijf minuten voor tijd doet Stas de boeken toe, 0-2. Dat is meteen ook de eindstand.

Pepingen-Halle blijft bovenin meedraaien, maar slikt wel een opdoffer van Linden.