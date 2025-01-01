Pepingen-Halle zet samenwerking met trainer De Groot stop

Pepingen-Halle sprokkelde in 12 wedstrijden 18 punten en staat daarmee op een teleurstellende 10de plaats in eerste provinciale. De Oost-Vlaming was sinds begin vorig seizoen aan de slag bij de fusieploeg. “We willen Steven oprecht bedanken voor de structuur en organisatie die hij heeft teruggebracht na een moeilijke sportieve periode. Zijn inzet en professionaliteit worden gewaardeerd”, klinkt het bij de clubleiding. “We wensen hem veel succes toe bij zijn toekomstige sportieve uitdagingen.”

Bart Vandenhouden zal voorlopig het eerste elftal leiden met als eerste opdracht de wedstrijd van komende zondag tegen Eppegem.