Lege schoolbanken, maar de dieren van GO! Horteco moeten ook tijdens de zomervakantie verzorgd worden

Tijdens het schooljaar ontfermen de leerlingen Dierenzorg zich over de honderden dieren in GO! Horteco in Vilvoorde. Maar tijdens de zomervakantie blijkt dat een taak voor de leerkrachten te zijn. "Dieren kunnen niet voor zichzelf zorgen, dus hebben we met de leerkrachten een beurtrol om de dieren te komen verzorgen," licht leerkracht Joachim Bresseel toe. "Vandaag ben ik om 9 uur begonnen met mijn taken en ik schat om 16 uur klaar te zijn. Tijdens de maanden juli en augustus zijn we in het totaal elk 4 of 5 keer van dienst."

De meeste dieren blijven tijdens de vakantie op school, maar sommige gaan ook logeren bij leerkrachten van de school. "Dat zijn bijvoorbeeld dieren die extra zorg nodig hebben," weet Joachim.

Gelukkig kan de school ook een beroep doen op de leerlingen. "Zij kunnen vrijwillig mee de dieren verzorgen, maar we hebben ook een leerling van het zesde ingeschakeld als jobstudent. Die voedert de dieren." En uiteraard zijn er ook heel wat andere taken bij zo'n beestenbol. Hokken schoonmaken, de gezondheid van de dieren controleren en zelfs nieuw leven verwelkomen. "Vandaag zijn er slangeneieren uitgekomen. Jammer dat onze leerlingen dit nu tijdens de vakantie niet meemaken, maar we volgen hen goed op zodat ze in september zeker kennis met hen kunnen maken."

Door het warme weer neemt Horteco ook extra maatregelen zodat elk dier op zijn manier deze tropische temperaturen het best kan trotseren. "Sommige dieren hebben we verplaatst naar een koelere ruimte. Onze emoes krijgen extra douches bij deze hitte en de Afrikaanse Sporenschildpad hebben we buiten gezet, want die houdt van de hitte," lacht Joachim.

In ons nieuws kijken we binnen bij GO! Horteco.