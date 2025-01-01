Federale Politie houdt tweede grote bloedinzamelactie: “Een kleine moeite met een groot verschil”

De medewerkers federale politie, lokale politiezones, brandweer, OCMW en het parket Halle-Vilvoorde kunnen vandaag terecht vrijblijvend terecht in 't Jass om bloed te doneren. Per uur kunnen zes personen bloed geven. “Bloed geven is voor gezonde mensen maar een kleine moeite en maakt voor wie het nodig heeft een groot verschil. Daarom kom ik met plezier even langs om plaats te nemen op de stoel”, zegt Chadia Dehbi, criminoloog bij de federale politie Halle-Vilvoorde. “Elke dag zetten wij ons in voor de veiligheid van de samenleving. Vandaag doen we dat op een andere manier: door samen bloed te geven”, vullen Koba Ruttens en Mimi Crahaij, magistraten bij het parket Halle-Vilvoorde, aan.

Ook de politiezones AMOW en TARL sluiten aan bij de actie. “Als politiediensten trachten we dagelijks om vers bloed aan te trekken zodat nieuwe medewerkers onze rangen vervoegen. Voor hulp- en spoeddiensten moet dat vers bloed ook letterlijk genomen worden als ze in staat willen zijn hun werking te garanderen. Het lijkt me dan ook als politiemedewerker evident om bij te dragen aan een bloedinzamelactie ten behoeve van een van onze dagelijkse partners op het terrein”, besluit Steven De Ridder van de politiezone TARL.