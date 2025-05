In de eindronde van de tweede provinciale verloor Huizingen thuis met 0-2 van Bierbeek en dus promoveert geel-blauw niet naar de eerste provinciale. Met de ontgoocheling viel het achteraf mee bij KHO Huizingen. Het team werd voor de start van de competitie getipt als degradatiekandidaat, maar dankzij een schitterend laatste deel van het seizoen en de bijhorende periodetitel, toonde Huizingen waartoe het in staat is.