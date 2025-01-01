Extra onderzoek naar Bende van Nijvel in de steigers, gerecht vraagt samenwerking met Franse speurders

Het hof van beroep in Bergen beval eerder dit jaar nieuw onderzoek in de zaak rond de Bende van Nijvel. Het gaat om een piste van de twee Franse gangsterbroers Thierry en Xavier Sliman. Speurders van het federaal parket hebbe, het Franse gerecht officieel om een samenwerking gevraagd in het dossier. Het parket gaat een gemeenschappelijke Frans-Belgische speurdersploeg oprichten om de bijkomende onderzoeksdaden uit te voeren.

Een Waalse rijkswachter vond linken tussen de Franse broers en de Bende van Nijvel en speelde die door aan het federaal parket, maar volgens de man gebeurde daar niets mee. Zo zou één van de broers fysiek lijken op één van de overvallers, de andere zat tussen eind 1983 en midden 1985 in de cel. Die periode komt overeen met de periode dat de Bende geen overvallen pleegde.

Eerder dit jaar werd ook al een nieuw onderzoek bevolen naar een schriftje waarin twee broers uit Opwijk de nummerplaten van passerende auto’s noteerden. Twee uur voor de Bende van Nijvel in 1985 toesloeg in Aalst, noteerden de broers de nummerplaten en automerken van de wagens die de Bende zou gebruikt hebben. Dat bijkomend onderzoek leverde niets op.

De Bende van Nijvel zaaide in de jaren ’80 angst en terreur in ons land door een reeks bloederige overvallen. Het maakte daarbij in totaal 28 dodelijke slachtoffers. Acht daarvan vielen bij overvallen in Beersel, Halle en Overijse.