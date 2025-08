Oude rijkswachtkazerne in Lot krijgt tweede leven

Even zijn er plannen om er sociale woningen te installeren, maar vier jaar geleden zet Woonpunt Zennevallei het voormalige rijkswachtgebouw te koop. Volgens het Nieuwsblad is de nieuwe eigenaar van plan om in het hoofdgebouw twee appartementen en een notariskantoor in te planten. De historische uitsraling van het gebouw moet behouden blijven. Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft het gebouw gelassificeerd als 'vastgesteld onroerend erfgoed'.