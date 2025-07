Zomeracademie in Destelheide toe aan 30ste editie: “Niet te veel regels en elkaar inspireren”

De Zomeracademie in Destelheide is toe aan de dertigste editie. Tijl Bossuyt, vroeger artistiek leider van mede-organisator vzw De Veerman, was er van bij de start bij. “Men vroeg me altijd of ik geen school wilde beginnen? Maar ik hou niet van scholen. Ik hou niet van te veel regels, van rechte lijnen. Dus hebben we een biotoop gevormd waar mensen kunnen komen creëren. We hebben ingezet op ervaren coaches, maar deelnemers moeten in de ateliers zelf de leiding nemen”, aldus Bossuyt.

"Elkaar inspireren"

In die dertig jaar is de Zomeracademie enorm gegroeid. Ze telt intussen tien ateliers.

"Er zijn heel wat 'cross-overs' tussen de verschillende ateliers en dat moedigen wij ook erg aan. Er is een randprogramma en veel ruimte voor ontmoeting. Mensen die elkaar inspireren, dat zien we graag, dat willen we stimuleren”, zegt Jaël Muls van de kunsteducatieve dienst van Destelheide.

Winteracademie

Wie er dit keer niet bij kon zijn, moet niet treuren want de Zomeracademie heeft er een klein broertje bij: de Winteracademie, tussen kerst en Nieuwjaar. Dan zijn er vijf ateliers, iets intiemer dus.