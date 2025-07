OEH ontvangt internationale top op gerenoveerde piste voor Continental Tour-treffen

De World Athletics Challenger Meeting is onderdeel van de Continental Tour 2025 die onder andere halt houdt in Huizingen, Straatsburg, Manchester, Wenen en Berlijn. In het totaal tekenen 600 atleten uit 35 landen daarvoor present. Ook Team Belgium is vertegenwoordigd.

Meer dan 1.000 sympathisanten kochten een ticket om aanwezig te zijn bij de atletiekmeeting in Huizingen. Een sfeerverslag zie je in ons nieuws.