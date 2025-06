Politiewagens delen in de brokken bij achtervolging in Sint-Genesius-Rode

Gisterochtend werden twee inbrekers op heterdaad betrapt in Eigenbrakel, waarop ze op de vlucht sloegen. Vier politiezones zetten samen de achtervolging in op de daders, gesteund door de helikopter van de Federale Politie. Met een combi had de politie intussen het kruispunt met de Alsembergsesteenweg en de Zoniënwoudlaan geblokkeerd, maar ook dat kon de inbrekers niet stoppen. Ze reden tegen de combi en raakten verderop een tweede politiewagen. Eén van de politiewagens is zo zwaar beschadigd dat hij niet meer kan rijden.

De inbrekers lieten hun beschadigde auto, die gestolen bleek in de buurt van Charleroi, achter op een parking in Alsemberg, stapten gemaskerd en vluchtten te voet verder. Een eerste dader kon vrij snel opgepakt worden, zijn kompaan hield zich een tijdlang schuil in een bosje achter de parking waar ze hun auto achterlieten maar kon uiteindelijk ook ingerekend worden. Ook hun buit - vooral cash geld en juwelen - kon de politie terugvinden.

De twee mannen zijn 31 en 21 jaar en allebei afkomstig uit Charleroi. Het parket van Waals-Brabant van hun aanhouding. Het onderzoek naar de feiten loopt.