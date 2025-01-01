Affligemse atlete Myrthe Baeten trekt met studiebeurs naar Verenigde Staten om sport en studies te combineren

De atleten van Koninklijke Atletiekclub Eendracht Aalst bereiden zich voor op de tweede IFAM-meeting van het jaar. Voor de 18-jarige Myrthe is het één van de laatste dagen bij haar vertrouwde club. Binnen twee weken vertrekt de Affligemse met een sportbeurs voor vier jaar naar de Verenigde Staten. "Daar zijn verschillende scholen die mijn profiel interessant vinden en mij contacteerden. Nadat ik met alle coaches een gesprek had, vond ik dat het het best klikte met Houston. Ook de trainingen daar lijken het best te passen bij wie ik ben," zegt ze.

In Houston wil Myrthe zich verbeteren op de 400 en de 800 meter. Ze gaat er ook International Business studeren. De combinatie sporten en studeren is in de Verenigde Staten helemaal anders dan bij ons. "In Amerika staat sport voorop en vervolgens bekeken hoe studies daar zo goed mogelijk bij kunnen passen," legt haar huidige coach Kim Barbé van KAC Eendracht Aalst uit.

Hij kent Myrthe door en door en weet dat ze alles zal geven. "Myrthe streeft op kampioenschappen altijd naar een podiumplaats. Vorig jaar werd ze 2de Indoor. Dit jaar was ze helaas geblesseerd, maar stond ze wel bovenaan de jaarranglijst." De jonge atlete vult aan: "in Houston wil ik op korte termijn mijn tijden op de 400 en de 800 meter zo goed mogelijk verbeteren. Op langere termijn droom ik van EK's en WK's. En wie weet van de Olympische Spelen."