Affligem maakt meerjarenplanning bekend: "Een belevingssite"

Verschillende lokale besturen maken de meerjarenplanning bekend. Gisteren deed het gemeentebestuur van Affligem de plannen uit de doeken. Het meest opvallende project: de Bellekoutersite wordt nog meer een "belevingssite".

De meest opvallende plannen van de gemeente Affligem concentreren zich op de Bellekoutersite. "Het moet echt een belevingssite worden", zegt burgemeester Walter De Donder.

Aan het recyclagepark wil de gemeente een nieuwe loods bouwen voor de gemeentelijke diensten. "Eens de verhuis van de dienst openbare werken een feit is, zullen we de vrijgekomen ruimte op de Bellekouter gebruiken om een nieuw multifunctioneel jeugdcentrum te bouwen", zegt De Donder. Voor het nieuwe jeugdcentrum heeft de gemeente 1,5 miljoen euro veil. Daarnaast investeert de gemeente in een kunstgrasveld voor voetbalclub Eendracht Hekelgem, goed voor zo'n 550.000 euro.

Een andere budgettaire slokop zijn wegenwerken in de verschillende deelgemeenten. Het dorpscentrum van Hekelgem krijgt een make-over. "We willen in het dorpscentrum bredere voetpaden en fietspaden", zegt De Donder. "Die fietspaden, die nu stoppen aan de Diepestraat, gaan we doortrekken tot aan de Kerkstraat. Zo moet de hele dorpsomgeving veiliger en rustiger worden." Ook in Teralfene en Essene worden enkele straten aangepakt, met extra aandacht voor voetpaden.

In het totaal wil de gemeente zo'n 23,7 miljoen euro investeren deze legislatuur.

